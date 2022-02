Coronavirus | Speranza | possiamo guardare con cautela a fase nuova

(Di martedì 1 febbraio 2022) 'Dobbiamo restare prudenti e con i piedi per terra, mainiziare a progettare una, un tempo nuovo nella lotta al Covid'. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, ...

'Dobbiamo restare prudenti e con i piedi per terra, ma possiamo iniziare a progettare una fase nuova, un tempo nuovo nella lotta al Covid'. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, avvertendo che è prematuro ipotizzare una revoca dello stato di emergenza il prossimo 31 marzo: 'Tra due mesi si vedrà', dice, constatando che si può comunque 'guardare con fiducia a una ...E' quanto prevede l'Ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto, dopo la riunione ... Obbligo mascherine e chiusura discoteche: proroga fino al 10, giornata drammatica nel ...E nemmeno, visto che questo dato non è disponibile, di chi nelle ultime settimane ha contratto il Covid-19 e quindi deve attendere per vaccinarsi ... usare le parole del ministro della Salute Roberto ...Il tasso di positività scende al 12,1% (BOLLETTINO - MAPPE - GRAFICHE). Speranza: "Fase difficile con Omicron, insistere sui vaccini" Si lavora a un vaccino universale contro le varianti ...