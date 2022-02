Coronavirus, il bollettino nazionale: 133.142 nuovi positivi e 427 decessi nelle ultime 24 ore (Di martedì 1 febbraio 2022) Coronavirus, il bollettino nazionale La protezione civile ha provveduto alla diffusione del nuovo bollettino nazionale in merito all’emergenza Coronavirus in Italia, dove i nuovi positivi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 1 febbraio 2022), ilLa protezione civile ha provveduto alla diffusione del nuovoin merito all’emergenzain Italia, dove i… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Malgò #Coronavirus #Covid - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino dell’1 febbraio: - angheran70 : Coronavirus: oggi 427 morti e 133.142 nuovi casi, ma è record di guariti. In calo ricoveri e tasso di positività: i… - NewSicilia : +++#BOLLETTINO #COVID #SICILIA+++ I dati delle ultime 24 ore nell'Isola #Newsicilia - statodelsud : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’1 febbraio: 133.142 nuovi casi, i morti sono 427 -