Coppa del Mondo per club Fifa: presentazione dell’evento (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Mondiale per club sta per tornare, in attesa di ripresentarsi in futuro con la nuovissima formula rivoluzionaria promessa già anni fa. Per lungo tempo questa competizione ha conosciuto una storia travagliata, cambiando anche nome e regolamenti, ma di riffa o di raffa è sempre riuscita a trovare spazio nel calendario Fifa. Considerando anche la Coppa Intercontinentale, ritenuta ufficialmente l’antesignana della Coppa del Mondo, sono già più di 60 anni che le squadre di club possono fregiarsi del più elevato titolo internazionale. Ad ogni buon conto, quella che prenderà il via il prossimo 3 febbraio sarà la 18ª edizione della manifestazione che da un ventennio è sotto l’egida della Fifa. Si giocherà negli Emirati Arabi Uniti, con un netto ritardo sulla tabella di ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Mondiale persta per tornare, in attesa di ripresentarsi in futuro con la nuovissima formula rivoluzionaria promessa già anni fa. Per lungo tempo questa competizione ha conosciuto una storia travagliata, cambiando anche nome e regolamenti, ma di riffa o di raffa è sempre riuscita a trovare spazio nel calendario. Considerando anche laIntercontinentale, ritenuta ufficialmente l’antesignana delladel, sono già più di 60 anni che le squadre dipossono fregiarsi del più elevato titolo internazionale. Ad ogni buon conto, quella che prenderà il via il prossimo 3 febbraio sarà la 18ª edizione della manifestazione che da un ventennio è sotto l’egida della. Si giocherà negli Emirati Arabi Uniti, con un netto ritardo sulla tabella di ...

Advertising

Sporf : ?? Happy 59th birthday to José Mourinho! ?? 2x Champions League ?? 2x Europa League ?? 2x Primeira Liga ?? 3x Premier L… - ItaliaTeam_it : Michiiiiiiiiiii! ?????? Trionfo a Cortina d’Ampezzo, Michela Moioli conquista il secondo successo stagionale in Coppa… - Eurosport_IT : BRIGNON3! ?? Arriva la terza vittoria stagionale in Coppa del Mondo per Federica Brignone: l'azzurra vince il Super… - FisiTrentino : Prima convocazione della stagione in Coppa del Mondo di skialp per Lisa Moreschini, atleta di Pejo tesserata con il… - sportli26181512 : Coppa d'Africa, Camerun-Egitto: Anguissa sfida Salah VIDEO: Il centrocampista camerunese del Napoli, Anguissa sfida… -