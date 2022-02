Contratto scuola, il rinnovo è in salita: risorse per 105 euro lordi di aumento. Sindacati chiedono interventi anche su carichi di lavoro, organici e formazione (Di martedì 1 febbraio 2022) L'atto di indirizzo è stato svelato. Le parti di cui è composto sono state illustrate. Ma la sostanza in realtà la si conosce da tempo: con il nuovo Contratto scuola non bisogna aspettarsi aumenti stipendiali consistenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 febbraio 2022) L'atto di indirizzo è stato svelato. Le parti di cui è composto sono state illustrate. Ma la sostanza in realtà la si conosce da tempo: con il nuovonon bisogna aspettarsi aumenti stipendiali consistenti. L'articolo .

Advertising

tuttoway : RT @GildaInsegnanti: Rinnovo #contratto, @rinodime12: 'La mancanza di risorse pesa come un macigno. Tra un anno l'aumento stipendiale del 4… - orizzontescuola : Contratto scuola, il rinnovo è in salita: risorse per 105 euro lordi di aumento. Sindacati chiedono interventi anch… - natonel52 : Vorrei dire ai ministri @MIsocialTW e @MinisteroSalute che la norma alla scuola dell'infanzia di 1 positivo 'tutti… - la_frecciagomma : ?? CERCASI ?? ?? STAGISTA MECCANICO ?? ??Requisiti?? - Età di stagista; ?????????? - Proveniente da scuola meccatronica o p… - rinodime12 : RT @GildaInsegnanti: Rinnovo #contratto, @rinodime12: 'La mancanza di risorse pesa come un macigno. Tra un anno l'aumento stipendiale del 4… -