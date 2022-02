Consumi green | 35 claim di sostenibilità sulle etichette

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ben 35 indicazioni ‘’ leggibilidi oltre 30mila prodotti venduti in supermercati e ipermercati di tutta Italia. A rilevarlo la nuova edizione dell’Osservatorio Immagino su un paniere che ha superato gli 11,5 miliardi di euro di vendite, mettendo a segno un aumento di +3,2% rispetto ai 12 mesi precedenti e contribuendo per quasi il 30% al sell-out di tutto il paniere rilevato dall’Osservatorio Immagino. “Questa crescita si deve all’aumento dell’offerta di prodotti dalle caratteristiche sostenibili, che rappresentano ormai il 23,9% delle 125.431 referenze monitorate in questa decima edizione dell’Osservatorio Immagino”, spiega Marco Cuppini, research and communication director di Gs1 Italy. Ma come stanno cambiando i prodotti di largo consumo per diventare sempre più sostenibili? Su quali fronti si ...

