Concorso ordinario secondaria. Il 9 febbraio non perderti il webinar EUROSOFIA gratuito a cura della Prof.ssa Maria Grazia Corrao (Di martedì 1 febbraio 2022) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Bando del Concorso ordinario per la scuola secondaria. Decreto e allegati con i programmi Titoli valutabili, abilitazioni corrispondenti. Confermate le modifiche del bando. Contatta EUROSOFIA per una consulenza personalizzata. Non perderti il webinar gratuito del 9 febbraio 2021 – ore 16.30 – 18.00: Concorso scuola secondaria: strategie e suggerimenti per superare la L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 febbraio 2022) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Bando delper la scuola. Decreto e allegati con i programmi Titoli valutabili, abilitazioni corrispondenti. Confermate le modifiche del bando. Contattaper una consulenza personalizzata. Nonildel 92021 – ore 16.30 – 18.00:scuola: strategie e suggerimenti per superare la L'articolo .

Advertising

USR_Sicilia : Concorso ordinario personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria 2020 – Re… - TecnicaScuola : Concorso ordinario secondaria classi Stem, quando non occorrono i 24 CFU. La Faq del MI -- - chevitadimerdaa : quindi oggi ho valutato le verifiche di geografia e italiano caricato quei voti + altri su argo inserito tutti i vo… - JoNickGiusy : RT @CelestePlantam1: @orizzontescuola ???? Per gli #IdoneiSTEM il futuro è adesso: graduatoria di merito e ripensamento di un nuovo concorso… - ProfJoeL1 : RT @drssa_molecola: ??Gli #IdoneiSTEM hanno superato un concorso ordinario, ma per loro ancora nulla di fatto. Graduatoria di merito per gli… -