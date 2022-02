Concorso Ministero Salute | 20 tecnici | prova scritta da remoto il 21 febbraio

(Di martedì 1 febbraio 2022) *aggiornamento dell’1/02/2022: Nella Gazzetta Ufficiale numero 9 del 1°è stato pubblicato il diario delladeldeldellaper 20, che si terrà il 212022 dacon sistema di proctoring, secondo il seguente calendario: ore 9,00 da Abate a Di Cesare; ore 12,00 da Di Domenico a Morbidelli; ore 15,00 da Morelli a Zucaro. Dall’8 al 15sarà disponibile un tutorial che tutti i candidati devono seguire per verificare la correttezza della strumentazione e della postazione per lo svolgimento della. Per ulteriori dettagli si rimanda all’avviso in Gazzetta. Leggi l’avviso Nella Gazzetta Ufficiale n. del 29 ottobre 2021 è stato ...

BRUXELLES - Prolungata di un mese, ovvero fino all'8 di marzo, la scadenza per la partecipazione al concorso nazionale "L'Europa è nelle tue mani!" indetto dal dipartimento per le Politiche Europee e dal Ministero dell'Istruzione. Le graduatorie provinciali supplenze (Gps) potrebbero essere rinnovate per un anno, ma con il nuovo regolamento sarà più penalizzante la rinuncia ...