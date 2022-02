Concorso Ispettorato Lavoro | 1249 assunzioni | bando entro metà febbraio

(Di martedì 1 febbraio 2022) ***aggiornamento del 01/02/2022: il Ministro delAndrea Orlando ha annunciato tramite il profilo Facebook istituzionale la pubblicazione imminente deldel. Come si legge nel suo post, infatti: “Nei giorni scorsi i primi 300 funzionari dell’Nazionale delhanno scelto la sede e saranno assegnatiquesta settimana,arriveranno altri 690 ispettori e 131 funzionari per un totale di 1121 nuove. Mentre,, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ildiper l’assunzione di altriunità ...

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 28 gennaio è apparso l'estratto del bando di concorso indetto dall'ISIN. Si tratta dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, un'Autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare. Il concorso centrale, nè quello per 1.541 profili per l'Ispettorato del lavoro, nè il concorso per 1.502 assistenti alla fruizione museale per cui a fine 2021 non si erano ancora svolti gli orali, oltre due anni ...