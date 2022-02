Comune di Bergamo, è online il portale per i giovani alla ricerca di lavoro (Di martedì 1 febbraio 2022) online PLACEMENOW.IT, il portale finanziato da Regione Lombardia che si pone l’obiettivo di offrire alle ragazze e ai ragazzi del territorio informazioni, consulenza, supporto per orientarsi nel mondo del lavoro. Attraverso il finanziamento previsto dal bando “La Lombardia è dei giovani 2020”, il Comune di Bergamo e altri 32 enti partner (Comuni, Confindustria, Università, Sindacati, Enti di formazione, Fondazioni e Associazioni), hanno sviluppato questo progetto rivolto a circa 50.000 i giovani della fascia 15-34 anni residenti nell’Ambito territoriale n.1 Bergamo, con 6 Comuni (Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone) e 152.304 abitanti, Comunità Montana Valle Brembana, con 37 comuni e 42.256 abitanti, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 febbraio 2022)PLACEMENOW.IT, ilfinanziato da Regione Lombardia che si pone l’obiettivo di offrire alle ragazze e ai ragazzi del territorio informazioni, consulenza, supporto per orientarsi nel mondo del. Attraverso il finanziamento previsto dal bando “La Lombardia è dei2020”, ildie altri 32 enti partner (Comuni, Confindustria, Università, Sindacati, Enti di formazione, Fondazioni e Associazioni), hanno sviluppato questo progetto rivolto a circa 50.000 idella fascia 15-34 anni residenti nell’Ambito territoriale n.1, con 6 Comuni (, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone) e 152.304 abitanti, Comunità Montana Valle Brembana, con 37 comuni e 42.256 abitanti, ...

Poor_Steve : Buonanotte solo ed esclusivamente a: depressi cronici, dipendenti del comune, chi ha L’ascendente in Leone, chi si… - Giorno_Bergamo : Il Comune mostra i suoi gioielli Un tour per promuovere la città - AmoBergamo : #Bergamo Quattro dipendenti del Comune di Bergamo sospesi dal lavoro perché senza Green Pass - AmoBergamo : #Bergamo Treno per Orio, Boccaleone non si piega: perché il Comune non ci aiuta con Rfi? - infoitinterno : Bergamo, obbligo di green pass: 4 dipendenti del Comune sospesi. «E sugli over 50 controlli a tappeto» -