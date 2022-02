Come sta Sofia Goggia? “In 5 giorni il lavoro di 3 mesi, reimpostiamo il ginocchio”. Quando la partenza per le Olimpiadi? (Di martedì 1 febbraio 2022) Sofia Goggia ha iniziato la fase di carico verso le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, in programma dal 2 al 20 febbraio. L’azzurra, che si è procurata una microfrattura della testa del perone e una lesione parziale del legamento crociato del ginocchio sinistro in occasione della discesa di Cortina d’Ampezzo, ha affrontato lunghe sedute di fisioterapia nell’ultima settimana e ora prosegue il suo lavoro. L’obiettivo, già evidenziato due giorni fa dal dottor Andrea Panzieri, presidente della commissione medica della Fisi, è quello di riabituarla alle stimolazioni delle gare. La discesa libera dei Giochi è in programma martedì 15 febbraio (il 12 inizieranno le prove cronometrate), mentre venerdì 11 febbraio si disputerà il superG. Sofia Goggia ha ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022)ha iniziato la fase di carico verso leInvernali di Pechino 2022, in programma dal 2 al 20 febbraio. L’azzurra, che si è procurata una microfrattura della testa del perone e una lesione parziale del legamento crociato delsinistro in occasione della discesa di Cortina d’Ampezzo, ha affrontato lunghe sedute di fisioterapia nell’ultima settimana e ora prosegue il suo. L’obiettivo, già evidenziato duefa dal dottor Andrea Panzieri, presidente della commissione medica della Fisi, è quello di riabituarla alle stimolazioni delle gare. La discesa libera dei Giochi è in programma martedì 15 febbraio (il 12 inizieranno le prove cronometrate), mentre venerdì 11 febbraio si disputerà il superG.ha ...

