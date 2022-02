Colapesce e Dimartino a Sanremo 2022 | chi sono | età | carriera | Instagram | Musica leggerissima

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 1 febbraio 2022) Tornano a, ma non per gareggiare questa volta. Stiamo parlando diche l’anno scorso hanno fatto divertire e ballare tutti con la loro ‘’, un vero e proprio tormentone, una hit.: chi, età,amici da tanti anni e hanno lavorato insieme come autori per altri artisti. Orapronti a salire sul palco dell’Ariston e a esibirsi sulle note del loro brano “”.: chi è, età,, ...