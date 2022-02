Claudio Gioè a Sanremo 2022 per il lancio di Màkari | per i fan è ancora Ivan di Meo di SAM

Leggi su optimagazine

(Di martedì 1 febbraio 2022)2021 questa sera. Poche ore fa Amadeus ha annunciato che tra gli ospiti della prima puntata del Festival ci sarà quello che ormai è diventato il protagonista di, fiction di successo di Rai1. L’attore tornerà presto ad occupare il prime time di Rai1 nelle vesti del giornalista/scrittore Saverio Lamanna e proprio per questo sarà sul palco dell’Ariston questa sera.ormai da due anni veste i panni del bel siciliano sempre in cerca di una svolta nella sua vita professionale e lavorativa e questa sera sarà impegnato neldei nuovi episodi che prenderanno il via il prossimo 7 febbraio, appena la kermesse sanremese lascerà spazio alla solita programmazione.sicuramente non ha ...