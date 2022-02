“Classi chiuse, personale assente, orari ridotti senza preavviso: io, mamma di due gemelle al nido, vi racconto il mio inferno quotidiano” (Di martedì 1 febbraio 2022) “Sono esausta e piena di rabbia. Grazie per avermi chiamato, è un’attenzione che mi fa sentire meno sola”. Serena Giusti vive e lavora a Milano: è mamma di due gemelle di quasi tre anni, Anna e Giulia, e lavoratrice a tempo pieno. Dopo aver letto il nostro articolo sul sovraffollamento nei nidi e nelle materne pubbliche, racconta, “ho aperto il computer di notte mentre le bimbe dormivano e vi ho scritto subito: stiamo vivendo in un incubo”. Serena e suo marito non sono di Milano. Hanno i genitori lontani: “Siamo completamente soli a far fronte al periodo più folle che potessimo aspettarci”. Ci diamo appuntamento in serata, per provare a parlare tranquille, ma è impossibile: in sottofondo le gemelle cercano la sua attenzione, parlano, urlano, giocano, com’è normale che sia. Com’è andata la giornata? “Un inferno, anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) “Sono esausta e piena di rabbia. Grazie per avermi chiamato, è un’attenzione che mi fa sentire meno sola”. Serena Giusti vive e lavora a Milano: èdi duedi quasi tre anni, Anna e Giulia, e lavoratrice a tempo pieno. Dopo aver letto il nostro articolo sul sovraffollamento nei nidi e nelle materne pubbliche, racconta, “ho aperto il computer di notte mentre le bimbe dormivano e vi ho scritto subito: stiamo vivendo in un incubo”. Serena e suo marito non sono di Milano. Hanno i genitori lontani: “Siamo completamente soli a far fronte al periodo più folle che potessimo aspettarci”. Ci diamo appuntamento in serata, per provare a parlare tranquille, ma è impossibile: in sottofondo lecercano la sua attenzione, parlano, urlano, giocano, com’è normale che sia. Com’è andata la giornata? “Un, anche ...

Advertising

amnestyitalia : Minacce, divieti, classi segregate, scuole chiuse. Dalla presa del potere dei #talebani, per le ragazze e le donne… - fattoquotidiano : “Classi chiuse, personale assente, orari ridotti senza preavviso: io, mamma di due gemelle al nido, vi racconto il… - eccomiqua1947 : @Agenzia_Ansa Intanto molte classi non vengono chiuse perché i tamponi arrivano con giorni di ritardo e i bambini c… - AmnestyLazio : RT @amnestyitalia: Minacce, divieti, classi segregate, scuole chiuse. Dalla presa del potere dei #talebani, per le ragazze e le donne in Af… - DarioAlessandri : @GustavoMichele6 Il 10% delle classi chiuse e in Dad è sempre meno del 100% delle classi in Dad -