(Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Il Tribunale di Sorveglianza, accogliendo l’istanza dell’ avvocato Vittorio Fucci, hail, 46 anni di San Cipriano d’Aversa, residente e domiciliato ad, considerato elemento di spicco deldei, in particolare del gruppo Schiavone-. Ilera detenuto nel carcere didi sicurezza di Sulmona, era stato arrestato il 24 febbraio del 2020 a seguito di una condanna definitiva a 10 di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafiosa, traffico di stupefacenti ed una serie di estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Le indagini erano assistite da intercettazioni telefoniche, ambientali, da ...

Advertising

anteprima24 : ** Clan Casalesi: scarcerato il #Boss Massimo Venosa e mandato ai #Domiciliari ad #Airola **… - paolo_r_2012 : RT @EledeNardis: Smantellò famigerato clan dei Casalesi e fu al vertice di Procura di Reggio Calabria quando si scoprì vero volto 'Ndranghe… - EledeNardis : Smantellò famigerato clan dei Casalesi e fu al vertice di Procura di Reggio Calabria quando si scoprì vero volto 'N… - TeleCapriNews : Camorra: imponevano a diversi commercianti di rivolgersi ad una ditta per il ritiro dell’olio esausto, 3 persone so… - PupiaTv : La camorra gestiva ritiro oli esausti nell’Aversano: 3 arresti nel clan dei Casalesi -

Ultime Notizie dalla rete : Clan Casalesi

... in particolare quelli dell'area agro - aversana, il ritiro degli oli esausti attraverso la loro ditta sfruttando l'appartenenza alla fazione Zagaria deldei. E' l'accusa contestata a ...'Qui è Casale , sai come funziona. Tu hai moglie e figli...'. È quello che si è sentito dire un dipendente della Sae, società casertana di smaltimento degli oli esausti, il cui titolare è stato ...Per delega del Procuratore della Repubblica distrettuale di Napoli si comunica (nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi ...«Qui è Casale, sai come funziona. Tu hai moglie e figli...». È quello che si è sentito dire un dipendente della Sae, società casertana di smaltimento degli ...