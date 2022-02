Cinema | Julia Roberts e la dedica al marito | ' buon compleanno | tu fai girare il mio mondo' **

(Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Ti auguro il meglio. Tu faiil mio". Unaromantica e dolcissima quella che, su Instagram a suo, Danny Moder, nel giorno del suo 53mo. La coppia dello star system sta per celebrare i 20 anni di matrimonio, e i due sembrano ancora molto innamorati. I circa 9,4 milioni di followers dell'attrice americana, premio Oscar per il suo ruolo in "Erin Brockovich", hanno potuto vedere il consorte, direttore della fotografia, in muta, con in mano la sua tavola da surf. La star di Hollywood ha poi 'sottotitolato' lo scatto, aggiungendo l'emoticon di una torta di, un regalo e un bignè. L'attrice 54enne, attualmente impegnata nelle riprese con George ...

