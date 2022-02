Ciclismo | Saronni a Goodwood 40 anni dopo la ‘fucilata sul traguardo’

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 1 febbraio 2022) Passò alla storia come “la fucilata di”: la volata vincente di Beppeai Mondiali del 1982 nel circuito inglese lasciò a bocca aperta gli appassionati di allora e anche quelli di oggi. Il fenomeno vinse sul circuito con arrivo in moderata salita che lo vide letteralmente fulminare a 700 metri dal traguardo -trainato fino ad allora dal gregario migliore che chiunque possa desiderare e ovvero Francesco Moser– lo statunitense Jonathan Boyer e soprattutto l’altro mostro sacro americano Greg Lemond., apprende l’Adnkronos, tornerà a correre aa 40da quella mostruosa volata, e lo farà in occasione della nuova edizione dell’Eroica Brita, la classicissima d’epoca nata in toscana sulle colline senesi e che oggi conta repliche in tutti i continenti ...