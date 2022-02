Ciciliano Cts | «Dopo due anni il ritorno alla normalità | la pandemia si può gestire»

Leggi su open.online

(Di martedì 1 febbraio 2022) «I numeri sono sotto gli occhi di tutti, stanno scendendo. Dal punto di vista dei contagi il numero dei ricoveri scenderà nel prossimo futuro e il numero dei morti sarà l’ultimo a scendere e tra qualche tempo ci darà ragione del calo. L’Rt è sotto 1, siamo in una fase di regressione dell’epidemia e non espansiva». Fabio, medico e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), ospite di Radio Anch’io su Rai Radio 1 fa il punto sull’emergenza Coronavirus. Ma annuncia anche che le restrizioni stanno per finire: «La decisione sul proseguire lo stato di emergenza è di carattere politico, io faccio il tecnico e da questo punto di vista posso esprimere solo un giudizio tecnico.duedii sistemi messi in campo per la gestione complessiva dellapossono essere ...