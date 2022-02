Ciambella Savoiarda | la torta altissima e soffice | senza lievito!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 1 febbraio 2022) Laè un dolcee altissimo, malievito: in breve, si tratta di una sorta di pan di Spagna, leggero come una nuvola. Perfetto se guarnito da frutta fresca di stagione, si sposa perfettamente anche con una pallina di gelato alla vaniglia, con la crema pasticcera, con una ganache di cioccolato. Le sue origini affondano in terra sabauda, nel lontano 1358. Fu realizzata per il conte Amedeo, per celebrare la sua grandezza. Aromatizzata con la scorza di agrumi, è spugnosa e ariosa tanto da conquistare ogni palato, anche quello più aristocratico e raffinato. Offritela al termine di una cena di ritrovo con gli amici di sempre per incantarli ancora con le vostre doti culinarie. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!: ingredienti e ...