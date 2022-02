Ci si riempie la bocca | poi Bassetti contro lo stato di emergenza

Advertising

Nonzi83 : @FuryBionda PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, QUELLA CHE SI RIEMPIE LA BOCCA DI STATO PATRIA E MERDA VARIA. - Very873 : Vederti così felice mi riempie il cuore.... Vai sangio fai conoscere a tutti l'artista ke sei..spacca sopra quel pa… - Dadanna4 : @ssolskeen Soleil ha un fattore negativo che la contraddistingue: lei offende le persone e pensa di farlo salendo i… - Sem81304298 : @Pandionn @anal_top Più che altro ti riempie la bocca - onlyblondebitch : @azz_chiara Questo concetto???? senza contare la maleducazione, cafonaggine, arroganza e superbia che lo contraddisti… -

Ultime Notizie dalla rete : riempie bocca

ilGiornale.it

Io vorrei che si passasse dalla fase in cui ci silasulla convivenza con il virus a quello in cui lo si fa veramente". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore ...... a una poltrona dorata e alla quale nulla, ma proprio nulla, interessa il 'bene comune' del quale, ovviamente, sifalsamente la. Gli editoriali pieni di giubilo dei grandi giornali sono ...Secondo Matteo Bassetti è inutile parlare di convivenza col virus se poi in Italia resta la dad per gli studenti e l'obbligo di mascherina all'aperto. "È tempo di eliminare lo stato di emergenza" ...20 anni, un numero che riempie la bocca, ma soprattutto che riempie la mente di ricordi. Per noi è quindi l’occasione di rivisitare quanto fatto in questi due decenni, per riflettere sulla nostra ...