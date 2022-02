"Ci dia il cachet di Sanremo". Il caso di Ornella Muti e Putin (Di martedì 1 febbraio 2022) I fatti si riferiscono al 2010 quando Ornella Muti aveva dato disponibilità al Teatro di Pordenone per una serata. Evento al quale non ha però mai partecipato poichè all'ultimo si è definlata per problemi di salute... Leggi su europa.today (Di martedì 1 febbraio 2022) I fatti si riferiscono al 2010 quandoaveva dato disponibilità al Teatro di Pordenone per una serata. Evento al quale non ha però mai partecipato poichè all'ultimo si è definlata per problemi di salute...

Advertising

GabRosana : Tutto bellissimo. #OrnellaMuti #Sanremo #Putin - mmanca : RT @Corriere: «Ornella Muti si diede malata per andare da Putin»: chiesto il cachet di Sanremo come risarcimento - VincenzaSMF : RT @Corriere: «Ornella Muti si diede malata per andare da Putin»: chiesto il cachet di Sanremo come risarcimento - Corriere : «Ornella Muti si diede malata per andare da Putin»: chiesto il cachet di Sanremo come risarcimento - tranviadeseo : RT @bestpartofdream: Biagio sta spendendo tutto il suo cachet in aerei solo perché ha paura che Miriana si dia alla fessa a tempo pieno -