Chi sono i Meduza e che musica fanno? (Di martedì 1 febbraio 2022) Scopriamo tutto sui Meduza, ospiti nella prima serata di Sanremo 2022, ecco chi sono e che musica fanno Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. I Meduza sono un gruppo house italiano, formato nel 2019 dai produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale, che con la loro musica ha velocemente conquistato le classifiche delle piattaforme streaming, arrivando a collaborare con artisti del calibro di Hozier ed a partecipare al The EllenDegeneres Show. Scopriamo chi sono i componenti del gruppo: Simone Giani e Luca de Gregorio si sono diplomati al conservatorio di Milano in organo e musica elettronica mentre Mattia Vitale è un DJ resident house che, nel corso della sua carriera, si è esibito in diversi ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 febbraio 2022) Scopriamo tutto sui, ospiti nella prima serata di Sanremo 2022, ecco chie cheSimone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. Iun gruppo house italiano, formato nel 2019 dai produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale, che con la loroha velocemente conquistato le classifiche delle piattaforme streaming, arrivando a collaborare con artisti del calibro di Hozier ed a partecipare al The EllenDegeneres Show. Scopriamo chii componenti del gruppo: Simone Giani e Luca de Gregorio sidiplomati al conservatorio di Milano in organo eelettronica mentre Mattia Vitale è un DJ resident house che, nel corso della sua carriera, si è esibito in diversi ...

Advertising

zaiapresidente : ?? Questi sono i volti di chi da due anni lotta contro il Covid nei nostri ospedali. Sono i sorrisi, seppur nascosti… - GrandeFratello : Soleil, Delia e Giucas sono al televoto: questa sera scopriremo chi di loro sarà il primo candidato alla finale di… - rtl1025 : ?? #Amadeus: 'Auguro a chi vince #Sanremo2022 di avere successo mondiale come i @thisismaneskin, che sono tanta roba… - bellalilli161 : RT @RosariaMirage: 'La bellezza di chi capisce L'importanza delle piccole Cose. Che non sono mai Piccole, nemmeno cose. #buonaserata ????… - petergomezblog : “#DiMaioOut? L’ho lanciato io, non un robot”: ecco chi sono gli utenti dietro l’hashtag di Twitter. E perché, secon… -