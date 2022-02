Chi è Tananai, Big del Festival di Sanremo 2022: età, biografia e grandi successi (Di martedì 1 febbraio 2022) Cenni biografici su Tananai, “Big” del “Festival di Sanremo 2022”. Tananai, finalista di “Sanremo Giovani”, è ufficialmente un “Big” del “Festival di Sanremo 2022”. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui. biografia e curiosità su Tananai Tananai, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, è nato a Milano, l’8 maggio 1995. Deve il suo nome d’arte L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 1 febbraio 2022) Cenni biografici su, “Big” del “di”., finalista di “Giovani”, è ufficialmente un “Big” del “di”. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.e curiosità su, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, è nato a Milano, l’8 maggio 1995. Deve il suo nome d’arte L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

imagineverland : per me esistono solo due possibilità al fantasanremo: chi ha tananai e chi perde - vendicativaa : indovinate chi si è persa tananai su rai1 - vivodjlou : @atitecuidoyo Io alla fine ho rinunciato ho fatto questa anche se onesta non so chi sia tananai ma costava poco - inhumanbeingx : tra l'altro siamo elisa, rkomi, gianni, lrdl e tananai* *non vedo l'ora di scoprire chi sei - Loveyoulost32 : @letxthevibe siiii HAHAHAH io ho messo Gianni Morandi capitano, ana mena, Noemi, LRDL e tananai (che non so nemmeno… -