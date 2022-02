Chi è Ana Mena: età, altezza, peso e misure, fidanzato calciatore, le sue origini (Di martedì 1 febbraio 2022) Ana Mena diventa famosa in Spagna grazie alla vittoria della competizione musicale Veo Veo Award. Subito dopo pubblica suo primo singolo: Esta es mi illusión. Ma è grazie alla composizione di musica per colonne sonore di film molto conosciuti che arriva il grande successo, come il singolo No Soy como tú crees del 2016, che le ha permesso di entrare nella Viral 50 di Spotify in Spagna. Dopo aver girato per tutta la Spagna e il Sudamerica, Ana sbarca in Italia, paese che ama fin da bambina, e inizia una collaborare con il cantante italiano Fred De Palma – per un periodo sui due è circolata la voce di un possibile flirt – con il quale canta il singolo (doppio disco di platino) S’estate non vale. Ana Mena: anni, altezza, peso, fidanzato calciatore, di dov’è Nel 2020 collabora ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Anadiventa famosa in Spagna grazie alla vittoria della competizione musicale Veo Veo Award. Subito dopo pubblica suo primo singolo: Esta es mi illusión. Ma è grazie alla composizione di musica per colonne sonore di film molto conosciuti che arriva il grande successo, come il singolo No Soy como tú crees del 2016, che le ha permesso di entrare nella Viral 50 di Spotify in Spagna. Dopo aver girato per tutta la Spagna e il Sudamerica, Ana sbarca in Italia, paese che ama fin da bambina, e inizia una collaborare con il cantante italiano Fred De Palma – per un periodo sui due è circolata la voce di un possibile flirt – con il quale canta il singolo (doppio disco di platino) S’estate non vale. Ana: anni,, di dov’è Nel 2020 collabora ...

Advertising

redazionerumors : Sanremo, Ana Mena si prepara al debutto, ma scopriamo chi è il fidanzato e giocatore del Milan Brahim Diaz… - gennaroemme : Non puoi dirmi che non sai chi è ANA MENA se stai lì a sculettarci tutta l'estate, PER FAVORE, DAI. #sanremo2022 #anamena - CorriereCitta : #AnaMena al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, canzoni, fidanzato, Instagram, testo, video e significato di 'Due… - gio_post : (*legge scaletta* ok, non so chi sia ANA MENA ma a questo punto mi aspetto Giovanni Urganti co-conduttore) -