Chi è Ana Mena: età, altezza, fidanzato, canzoni e Instagram (Di martedì 1 febbraio 2022) Tutto quello che c'è da sapere su Ana Mena, dal chi è, all'età, all'altezza, al fidanzato, alle canzoni, a dove seguirla su Instagram. Chi è Ana Mena Nome e Cognome: Ana Mena RojasData di nascita: 25 febbraio 1997Luogo di Nascita: Estepona (Spagna)Età: 24 annialtezza: 163 cmPeso: 53 kgSegno zodiacale: PesciProfessione: cantantefidanzato: è fidanzata con il calciatore del Milan Brahim L'articolo proviene da Novella 2000.

Loveyoulost32 : @letxthevibe siiii HAHAHAH io ho messo Gianni Morandi capitano, ana mena, Noemi, LRDL e tananai (che non so nemmeno… - allebrande : Appena visto l’outifit di Ana Mena ma vestita tutta così leggera ma domani si sveglia con una bronchite pronto di chi è stata l’idea - vabberaga : ok ma chi sono le bone a sto giro oltre noemi e ana mena dove sono le quote saffiche - emorgan68 : Dopo aver letto le recensioni delle prove di #Sanremo2022 credo fortemente di poter dire che chi si é giocato Ana M… - darveynation : raga CONSIGLIO x il fanta chi scegliereste tra rkomi elisa ana mena e la rappresentante STO IN TILT -