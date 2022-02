Che cosa sappiamo finora di Omicron, la variante che sta conquistando il Pianeta (Di martedì 1 febbraio 2022) Dalla prima segnalazione, alle sue caratteristiche (che ne fanno il virus più contagioso mai visto), passando dai dati sull’efficacia vaccinale e dallo «scudo» delle terze dosi. Tutte le proprietà conosciute della variante e le incognite sul futuro Leggi su corriere (Di martedì 1 febbraio 2022) Dalla prima segnalazione, alle sue caratteristiche (che ne fanno il virus più contagioso mai visto), passando dai dati sull’efficacia vaccinale e dallo «scudo» delle terze dosi. Tutte le proprietà conosciute dellae le incognite sul futuro

Advertising

Pontifex_it : La fede non è acqua che spegne, è fuoco che brucia; non è un calmante per chi è stressato, è una storia d’amore per… - reportrai3 : Ma Silvio Berlusconi si faceva chiamare davvero “Papi”? Cosa succedeva alle sue feste? Report in esclusiva ha racco… - Antonio_Tajani : Aristotele passeggiava insegnando ai suoi discepoli.Fu interpellato da uno di loro: « Maestro quale è la cosa che s… - globrienliski_ : RT @artheamis: Accendo la tv e la prima cosa che sento al tg è: “Hostess molestata a Malpensa. Uomo assolto perché la donna ci ha messo più… - dantonio_luca : RT @Naranmike: La giovinezza è l’unica cosa che vale la pena di avere.???? Oscar Wilde? -