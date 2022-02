“C’era una volta in America”, il libro nascosto da Noodles nel bagno stasera in tv (Di martedì 1 febbraio 2022) Nel quartiere di Brooklyn, a New York, esiste un pezzo di strada, precisamente all’angolo tra Washington Street e Water Street, dove il tempo si è fermato. Nel rione di Dumbo, che in passato ospitava solamente fabbriche e magazzini, basta fermarsi all’incrocio per puntare l’obiettivo verso il Manhattan Bridge: il ponte sospeso, che dirà tutto e per sempre, nella locandina del film di produzione italo-Americana 1984, “C’era una volta in America”, stasera in tv. “A me piace da matti la puzza della strada, mi si aprono i polmoni quando la sento. E mi tira anche di più”. È la voce di Robert De Niro, con l’inconfondibile doppiaggio di Ferruccio Amendola; per tutti, soltanto Noodles. La struttura metallica a traliccio, divenne monumentale sotto quattro note, sempre le stesse, del flauto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Nel quartiere di Brooklyn, a New York, esiste un pezzo di strada, precisamente all’angolo tra Washington Street e Water Street, dove il tempo si è fermato. Nel rione di Dumbo, che in passato ospitava solamente fabbriche e magazzini, basta fermarsi all’incrocio per puntare l’obiettivo verso il Manhattan Bridge: il ponte sospeso, che dirà tutto e per sempre, nella locandina del film di produzione italo-na 1984, “unain”,in tv. “A me piace da matti la puzza della strada, mi si aprono i polmoni quando la sento. E mi tira anche di più”. È la voce di Robert De Niro, con l’inconfondibile doppiaggio di Ferruccio Amendola; per tutti, soltanto. La struttura metallica a traliccio, divenne monumentale sotto quattro note, sempre le stesse, del flauto ...

