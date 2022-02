Centrodestra, Tajani: Salvini ottimista su coalizione? Ok, ma non basta vincere le elezioni (Di martedì 1 febbraio 2022) 'L'ottimismo è importante, ma va sostenuto con il lavoro e i ragionamenti: il Centrodestra deve essere in grado non solo di vincere le elezioni, ma anche di governare'. Lo ha detto il coordinatore di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 febbraio 2022) 'L'ottimismo è importante, ma va sostenuto con il lavoro e i ragionamenti: ildeve essere in grado non solo dile, ma anche di governare'. Lo ha detto il coordinatore di ...

Advertising

Antonio_Tajani : Oggi il centrodestra unito voterà per Elisabetta Casellati, Presidente del Senato e seconda carica dello Stato. Una… - PietroDiGianfi : Il centrodestra con i numeri che aveva avrebbe dovuto votare un loro presidente , invece Salvini vota con il centro… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Centrodestra, Tajani: Salvini ottimista su coalizione? Ok, ma non basta vincere le elezioni #Tajani #Salvini #centrod… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Centrodestra, Tajani: Salvini ottimista su coalizione? Ok, ma non basta vincere le elezioni #Tajani #Salvini #centrod… - MediasetTgcom24 : Centrodestra, Tajani: Salvini ottimista su coalizione? Ok, ma non basta vincere le elezioni #Tajani #Salvini… -