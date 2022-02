C’è un’immunità innata che protegge da Covid-19: «Ora con Mbl nuove cure e farmaci sono possibili» (Di martedì 1 febbraio 2022) C’è un’immunità innata che protegge alcuni individui nei confronti di Sars-Cov-2. Il meccanismo di resistenza è stato scoperto da una ricerca internazionale coordinata dall’Istituto Humanitas e dall’ospedale San Raffaele e pubblicata su Nature Immunology. La parole chiave è Mannose Binding Lectin, ovvero Mbl: si tratta, spiega oggi il Corriere della Sera, di uno dei cosiddetti antenati funzionali degli anticorpi. E cioè proteine in grado di aggredire il virus che però fanno parte dell’immunità innata. Ovvero della prima linea di difesa contro i virus. Della stessa immunità innata fanno parte le cellule del sistema immunitario. Perché alcuni si ammalano di meno Ma in questo caso stiamo parlando delle molecole circolanti con Mbl: «Abbiamo scoperto che Mbl, si lega alla proteina Spike del virus ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) C’èchealcuni individui nei confronti di Sars-Cov-2. Il meccanismo di resistenza è stato scoperto da una ricerca internazionale coordinata dall’Istituto Humanitas e dall’ospedale San Raffaele e pubblicata su Nature Immunology. La parole chiave è Mannose Binding Lectin, ovvero Mbl: si tratta, spiega oggi il Corriere della Sera, di uno dei cosiddetti antenati funzionali degli anticorpi. E cioè proteine in grado di aggredire il virus che però fanno parte dell’immunità. Ovvero della prima linea di difesa contro i virus. Della stessa immunitàfanno parte le cellule del sistema immunitario. Perché alcuni si ammalano di meno Ma in questo caso stiamo parlando delle molecole circolanti con Mbl: «Abbiamo scoperto che Mbl, si lega alla proteina Spike del virus ...

Advertising

infoitsalute : C’è un’immunità innata che protegge da Covid-19: «Ora con Mbl nuove cure e farmaci sono possibili» - ssolamenteunica : @vitoo_maff se non ci fossero state le immunità lirica, panettiere, lavapiatti, sun, centovetrine (quando c'era), f… - jenniesjeans : oh ma a na certa la salemi aveva contro zorzini, rosmello e viperelle e vinceva comunque. qui c’è un grosso problem… - ob_mauro : @GuidoCrosetto Ma che c entra l immunità? Questi proclami semplicistici servono ai' terra terra' non paghi i parlam… - pimpi59 : @rosanna_toscano Non so. Di fatto, verrebbe a cadere la teoria di immunità di memoria e si spiegherebbe il long cov… -