C’è Posta per Te | il retroscena | cosa cambia in tv dopo la parolaccia della De Filippi?

Nel corso dell'ultimo appuntamento di C'è Posta per Te, i telespettatori sono rimasti senza parole quando Maria De Filippi ha detto una parolaccia mentre si sfogava con un suo protagonista. La cosa che ha meravigliato tutti è stata la scelta di non censurare tale espressione, ma renderla sana proprio come è stata detta in quel contesto. Una presa di posizione molto forte quella della conduttrice che ha aperto nuovi dibattici che potrebbero segnare una svolta nella televisione.

