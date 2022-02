Castelli romani. Allevamento abusivo di cani in giardino, 3 arresti: anche un funzionario dell’Asl (Di martedì 1 febbraio 2022) Castelli romani – Una vicenda di corruzione è stata scoperta nella zona dei “Castelli romani” dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno eseguito tre ordinanze di misura cautelare personale nei confronti di altrettanti soggetti, tra le quali un funzionario pubblico che, avrebbe “chiuso un occhio”, in cambio di regalie, dopo aver scoperto un Allevamento abusivo di cani di razza provenienti dall’Europa dell’Est. Durante il consueto pattugliamento del territorio, l’attenzione delle Fiamme Gialle della Compagnia di Velletri è stata attratta dalla presenza di numerosi cani nel giardino di un’abitazione. Dopo i primi accertamenti, i militari hanno appurato che si trattava di un Allevamento ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 febbraio 2022)– Una vicenda di corruzione è stata scoperta nella zona dei “” dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno eseguito tre ordinanze di misura cautelare personale nei confronti di altrettanti soggetti, tra le quali unpubblico che, avrebbe “chiuso un occhio”, in cambio di regalie, dopo aver scoperto undidi razza provenienti dall’Europa dell’Est. Durante il consueto pattugliamento del territorio, l’attenzione delle Fiamme Gialle della Compagnia di Velletri è stata attratta dalla presenza di numerosineldi un’abitazione. Dopo i primi accertamenti, i militari hanno appurato che si trattava di un...

Advertising

LeInsoliteCose : RT @visit_lazio: Benvenuti in Piazza della Libertà a #CastelGandolfo. Ornata dalla fontana di Gian Lorenzo Bernini, dal Palazzo papale e da… - rmancinelli957 : RT @valy_s: #Castelli “ora i rapporti di forza sono cambiati, le alleanze si sono spaccate e i parlamentari ormai sono lì solo per tirare a… - infoitinterno : Forti venti nella notte ai Castelli Romani: è Allerta Meteo gialla in tutto il Lazio per le raffiche di burrasca –… - LauraCarrese : RT @valy_s: #Castelli “ora i rapporti di forza sono cambiati, le alleanze si sono spaccate e i parlamentari ormai sono lì solo per tirare a… - GioMatLTER : RT @ParcoCastelli: Il lago Albano, di origine vulcanica è il più grande nel territorio dei #CastelliRomani. Con una forma ellittica origina… -