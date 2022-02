Caso Greenwood, da FIFA arriva l’incredibile provvedimento (Di martedì 1 febbraio 2022) Preso atto dell’indagine per aggressione e stupro in cui è coinvolto, EA Sports è intervenuta su FIFA nei confronti di Mason Greenwood. Non è certo la prima volta che ciò che accade realmente nel mondo del calcio ha delle conseguenze anche in quello virtuale di FIFA, il più popolare videogioco calcistico al mondo. Già in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 febbraio 2022) Preso atto dell’indagine per aggressione e stupro in cui è coinvolto, EA Sports è intervenuta sunei confronti di Mason. Non è certo la prima volta che ciò che accade realmente nel mondo del calcio ha delle conseguenze anche in quello virtuale di, il più popolare videogioco calcistico al mondo. Già in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

