Casa Sanremo, aperta ufficialmente l'hospitality del Festival (Di martedì 1 febbraio 2022) aperta ufficialmente l'hospitality del Festival. Il taglio del nastro dedicato ai festeggiamenti della XV edizione, con uno sguardo al futuro. Un taglio del nastro dedicato alla celebrazione dei 15 anni di Casa Sanremo e una diretta streaming dallo studio televisivo allestito nella Lounge hanno dato il viaall'edizione 2022 dell'hospitality ufficiale del Festival realizzata da Consorzio Gruppo Eventi in partnership con Rai Pubblicità, trasmessa in streaming su Casa Sanremo TV (dall'app e dal sito) e sulla pagina Facebook di Casa Sanremo. A moderare l'evento – che ha visto come padrone di Casa Vincenzo Russolillo, presidente Consorzio Gruppo Eventi, ideatore e ...

