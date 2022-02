Cariche sugli studenti, scuole occupate a Torino e Bologna. Interrogazioni di Fratoianni (Si) e Gribaudo (Pd) alla ministra Lamorgese (Di martedì 1 febbraio 2022) Continua la protesta degli studenti dopo le Cariche della polizia durante le manifestazioni in solidarietà di Lorenzo Parelli, morto a 18 anni nel suo ultimo giorno di stage per l’alternanza scuola-lavoro. Torino, Bologna, Milano, Roma, Padova sono solo alcune delle città dove gli studenti si stanno organizzando per tornare in piazza per venerdì 4 febbraio. I cortei della settimana scorsa, come testimoniato dalle numerose immagini, sono state caratterizzate dalla dura reazione delle forze dell’ordine che hanno manganellato e caricato gli studenti in più di una occasione. Ieri aveva parlato il segretario dem Enrico Letta: “Sulla questione di ordine pubblico chiediamo che siano date risposte, questa è una vicenda abbastanza grave, abbiamo già chiesto e lo chiederemo”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Continua la protesta deglidopo ledella polizia durante le manifestazioni in solidarietà di Lorenzo Parelli, morto a 18 anni nel suo ultimo giorno di stage per l’alternanza scuola-lavoro., Milano, Roma, Padova sono solo alcune delle città dove glisi stanno organizzando per tornare in piazza per venerdì 4 febbraio. I cortei della settimana scorsa, come testimoniato dalle numerose immagini, sono state caratterizzate ddura reazione delle forze dell’ordine che hanno manganellato e caricato gliin più di una occasione. Ieri aveva parlato il segretario dem Enrico Letta: “Sulla questione di ordine pubblico chiediamo che siano date risposte, questa è una vicenda abbastanza grave, abbiamo già chiesto e lo chiederemo”, ha ...

