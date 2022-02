Canada, la protesta dei camionisti lo rende un Paese normale. E l’Italia? (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Canada è oggi ancora di più un Paese normale. Infatti da qualche giorno la vita in Canada sembra proprio essere simile a quella che si vive in altri paesi del mondo. Paesi in cui, come è giusto che sia, c’è gente che pensa in un modo e gente che pensa in un altro. Ma la novità per il Canada non è certamente la diversità, di alcun genere. La novità è che la diversità di pensiero è, in questi giorni più che mai, espressa liberamente, con vigore e (soprattutto) per strada. Mi riferisco alla recente protesta dei camionisti (ed altri aggiunti) che stanno manifestando contro alcune delle politiche anti-Covid del governo canadese. Vi chiederete: che c’è di eccezionale in tutto questo? C’è molto di eccezionale. In un Paese dove non esiste una singola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Ilè oggi ancora di più un. Infatti da qualche giorno la vita insembra proprio essere simile a quella che si vive in altri paesi del mondo. Paesi in cui, come è giusto che sia, c’è gente che pensa in un modo e gente che pensa in un altro. Ma la novità per ilnon è certamente la diversità, di alcun genere. La novità è che la diversità di pensiero è, in questi giorni più che mai, espressa liberamente, con vigore e (soprattutto) per strada. Mi riferisco alla recentedei(ed altri aggiunti) che stanno manifestando contro alcune delle politiche anti-Covid del governo canadese. Vi chiederete: che c’è di eccezionale in tutto questo? C’è molto di eccezionale. In undove non esiste una singola ...

