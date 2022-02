Cambiamo | Palozzi | caos carte d’identità | servizi da terzo mondo

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 febbraio 2022) Roma – “Quanto sta accadendo in queste settimane sulle procedure di rinnovo della carta di identità ha davvero dell’incredibile e rappresenta la cartina di tornasole dei precaripubblici, forniti dal Comune di Roma: ieri con la Raggi, oggi, in totale continuità, con Gualtieri.” “Dipendenti capitolini oberati di lavoro, cittadini costretti ad attendere anche sei mesi, una rivoluzione digitale che fatica a materializzarsi, questa è la situazione tanto impietosa quanto grave in atto a Roma, le cui prestazioni pubbliche sono sempre più da, anziché da moderna Capitale europea.” “Insomma, cambiano le amministrazioni comunali ma i problemi restano gli stessi, e anche con la giunta Pd, purtroppo, si continua a viaggiare di annunci, ma la campagna elettorale ormai è finita e, nei fatti, in città davvero poco è cambiato, se ...