Calciomercato: Udinese. Marino 'Cambi solo in difesa, soddisfatti' (Di martedì 1 febbraio 2022) "Dopo buon lavoro estate, certi di non avere esigenze impellenti" UDINE - "Siamo arrivati a questa sessione di mercato sicuri di aver fatto un buon lavoro in estate e di non avere esigenze impellenti. ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) "Dopo buon lavoro estate, certi di non avere esigenze impellenti" UDINE - "Siamo arrivati a questa sessione di mercato sicuri di aver fatto un buon lavoro in estate e di non avere esigenze impellenti. ...

Advertising

calciomercatoit : ?? - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Udinese. Marino 'Cambi solo in difesa, soddisfatti' - BetclicItalia : ?? #Calciomercato invernale - I migliori acquisti degli ultimi giorni in #SerieA - Mihaila (a, #Atalanta) - Zakaria… - CalcioPillole : Al termine della sessione di #calciomercato è arrivato il commento del direttore dell'Area Tecnica dell'#Udinese, P… - tubilando12 : @Holly1896 @Udinese_1896 Grazie per De Maio eh! #calciomercato #calcio -