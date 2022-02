Calciomercato Juventus, ecco il nuovo Bentancur: italiano e molto più forte di lui (Di martedì 1 febbraio 2022) La Juventus ha già trovato il sostituto di Bentancur, centrocampista uruguaiano passato al Tottenham l’ultimo giorno di mercato. Perso Bentancur, passato al Tottenham insieme a Kulusevski nell’ultimo giorno di mercato, la Juventus si prepara ad accogliere il suo sostituto. La prossima estate farà ritorno alla base, dal prestito alla Cremonese, Nicolò Fagioli considerato il futuro del centrocampo bianconero. LapresseLa Juventus, nel mercato di gennaio, oltre ad aver portato alla corte di Allegri due giocatori del calibro di Vlahovic e Zakaria, ha anche salutato elementi ormai fuori dal progetto tecnico. Stiamo parlando di Kulusevski e Bentancur. Wanda Nara, relax bollente in piscina: inquadratura malandrina, fan in delirio Mentre l’attaccante svedese è in prestito, il centrocampista ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 febbraio 2022) Laha già trovato il sostituto di, centrocampista uruguaiano passato al Tottenham l’ultimo giorno di mercato. Perso, passato al Tottenham insieme a Kulusevski nell’ultimo giorno di mercato, lasi prepara ad accogliere il suo sostituto. La prossima estate farà ritorno alla base, dal prestito alla Cremonese, Nicolò Fagioli considerato il futuro del centrocampo bianconero. LapresseLa, nel mercato di gennaio, oltre ad aver portato alla corte di Allegri due giocatori del calibro di Vlahovic e Zakaria, ha anche salutato elementi ormai fuori dal progetto tecnico. Stiamo parlando di Kulusevski e. Wanda Nara, relax bollente in piscina: inquadratura malandrina, fan in delirio Mentre l’attaccante svedese è in prestito, il centrocampista ...

