Calciomercato invernale | Crotone | dieci nuovi arrivi ed altrettanto uscite Le dichiarazioni del presidente Gianni Vrenna

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 1 febbraio 2022) In occasione della prossima partita interna col Cittadella la società spera nella presenza di molti spettatori ed ha deciso di confermare l’iniziativa #Per Questa Maglia…porta un amico# acquistando due biglietti dello stesso settore si ha diritto ad uno sconto del 50%. Nessuna società di qualunque serie ha portato a termine tante operazioni quanti quelle fatte dalla società pitagorica.giocatori in entrata e lo stesso numero di giocatori in uscita. Dal versante delle entrate la società ha pensato di potenziare ogni reparto per mettere a disposizione del tecnico Francesco Modesto una migliore rosa con glidi: Cangiano, Marras, Kone, Calapai, Serpe, Schnegg, Awua, Adekany, Nicoletti, Golemic, Perché si potessero concludere tante operazioni in entrata era necessario sfoltire il numero dei giocatori già in organico. Non solo “vecchi” ...