Calciomercato invernale 2022 | tutti i movimenti delle società di Serie A

(Di martedì 1 febbraio 2022) Una sessione di riparazione, per diversi tratti, davvero spettacolare. Chiude i battenti anche ilinA. La regina di questa sessione è certamente la Juventus con gli acquisti di Dusan Vlahovic, Denis Zakaria e Federico Gatti. Bene anche Inter e Roma: i nerazzurri hanno prelevato Robin Gosens e Felipe Caicedo, mentre i giallorossi hanno aggiunto alla rosa Sergio Oliveira e Ainsley Maitland-Niles. Deludenti le sessioni di Lazio e Milan. Super lavoro per la Salernitana di Walter Sabatini.: il riepilogo Ecco tutte le trattative ufficiali dellaA in questo mese di gennaio: ATALANTA ACQUISTI Boga (Att, Sassuolo, D), Mihaila (Att, Parma, P), Ndiaye (Por, Lecco, ...

JUVENTUS: ZANIOLO TORNA DI MODA La Juventus è stata sicuramente la società che si è mossa meglio in questa finestra diche si è appena conclusa. I bianconeri si sono aggiudicati il fuoriclasse Dusan Vlahovic dalla Fiorentina e nella giornata di ieri hanno completato pure gli acquisti di Denis ...Conclusa la strabiliante sessione di, ora per la Juventus torna il 'solito' tormentone, quello che aveva dominato fino a pochi giorni fa: il rinnovo di Paulo Dybala . Una vicenda che si trascina ormai da tempo, e ...La Roma è stata una delle società più attive nell’arco della sessione di calciomercato. Tiago Pinto ... ha analizzato la campagna acquisti invernale della Roma: “Sono arrivati Oliveira e ...Chiusa la sessione di calciomercato invernale, è tempo di bilanci in casa Sampdoria. Gli acquisti della Sampdoria. Il fiore all’occhiello di questa sessione di calciomercato invernale in casa ...