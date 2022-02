Calcio: Nazionale al Barbera, Palermo-Taranto rinviata al 30 marzo (Di martedì 1 febbraio 2022) La Lega Pro ha reso noto che Palermo-Taranto, gara valida per il girone C del campionato di Serie C, verrà disputata mercoledì 30 marzo alle 21:00 e non il 22 febbraio come previsto dal calendario. Una decisione legata all’impegno che attende gli azzurri di Roberto Mancini al Renzo Barbera. Il 24 marzo, infatti, è in programma Italia-Macedonia, playoff per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. L’obiettivo è quello di preservare il manto erboso dell’impianto palermitano. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) La Lega Pro ha reso noto che, gara valida per il girone C del campionato di Serie C, verrà disputata mercoledì 30alle 21:00 e non il 22 febbraio come previsto dal calendario. Una decisione legata all’impegno che attende gli azzurri di Roberto Mancini al Renzo. Il 24, infatti, è in programma Italia-Macedonia, playoff per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. L’obiettivo è quello di preservare il manto erboso dell’impianto palermitano. SportFace.

