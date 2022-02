Calcio: Lega A, convocata il 7 febbraio assemblea d'urgenza per elezione nuovo presidente (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - La Lega Calcio di Serie A ha convocato in via d'urgenza il 7 febbraio 2020 l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente della Lega A dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. L'assemblea si terrà a Milano presso l'Hotel Palazzo Parigi alle 9,30 in prima convocazione e alle 11,30 in seconda convocazione. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Ladi Serie A ha convocato in via d'il 72020 l'per l'deldellaA dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. L'si terrà a Milano presso l'Hotel Palazzo Parigi alle 9,30 in prima convocazione e alle 11,30 in seconda convocazione.

