Calcio: Fifa, avviati colloqui costruttivi con associazioni agenti di tutto il mondo (2) (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) - “Vorremmo ringraziare le associazioni degli agenti che hanno partecipato per il loro contributo estremamente positivo al dialogo. C'è un obiettivo comune in termini di innalzamento degli standard etici e professionali di questo ruolo, a tutela dei giocatori e nell'ottica di promuovere una maggiore solidarietà e omogeneità contrattuale. In definitiva, si tratta di salvaguardare l'integrità dello sport e garantire il corretto funzionamento del sistema per i trasferimenti", ha detto Luís Villas-Boas Pires, Responsabile Fifa degli agenti. Dal 2017, e in linea con il progetto del Presidente della Fifa, La Visione 2020-2023: Fare del Calcio uno Sport Veramente Globale, la Fifa ha compiuto passi importanti verso la creazione di un sistema più equo e trasparente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) - “Vorremmo ringraziare ledegliche hanno partecipato per il loro contributo estremamente positivo al dialogo. C'è un obiettivo comune in termini di innalzamento degli standard etici e professionali di questo ruolo, a tutela dei giocatori e nell'ottica di promuovere una maggiore solidarietà e omogeneità contrattuale. In definitiva, si tratta di salvaguardare l'integrità dello sport e garantire il corretto funzionamento del sistema per i trasferimenti", ha detto Luís Villas-Boas Pires, Responsabiledegli. Dal 2017, e in linea con il progetto del Presidente della, La Visione 2020-2023: Fare deluno Sport Veramente Globale, laha compiuto passi importanti verso la creazione di un sistema più equo e trasparente ...

Advertising

sportface2016 : Avram #Grant accusato di violenza sessuale da diverse donne: polizia israeliana e #Fifa aprono un'indagine - spizzistan : @solitudomihi semplicemente non segue il calcio è gioca a fifa solo per i soldi - HelpMeTechNow : Meno di un'ora fa, StrikerZ ha rivelato ufficialmente tutti i dettagli che devi sapere sull'UFL , il loro prossimo… - Naples___ : @LucaGentile12 @ATPu17 @Torrenapoli1 Lascia stare che in tanti fanno affidamento a FIFA manager e transfert Market… - DiegoBot_it : La Fifa è governata da dinosauri. Blatter è uno che non ha mai tirato un calcio ad un pallone e dunque credo sia la… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Fifa Avram Grant accusato di violenza sessuale: polizia israeliana e Fifa aprono indagine ' Data la natura delle accuse, il Comitato etico esaminerà la questione - ha detto la Fifa - . Quando si tratta di cattiva condotta e abusi, vorremmo ribadire che la FIFA prende molto sul serio tutte ...

Miglior giocatore di gennaio 2022 in Serie A: ecco chi ha vinto ...Raspadori e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA ...attaccante che è già un punto di riferimento per il presente e il futuro del Sassuolo e del calcio ...

Calcio: Fifa. Testata la tecnologia di rilevamento degli arti Tiscali.it Calcio: Fifa, avviati colloqui costruttivi con associazioni agenti di tutto il mondo Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - La Fifa ha convocato a Montevideo un incontro di due giorni con le associazioni degli agenti di tutto il mondo in merito ...

UFL mostra il suo gameplay e FIFA 22 ed eFootball tremano Nel 2021, a sorpresa, è stato presentato un nuovo gioco di calcio nato con l’obiettivo di fungere da “rivale” dei ben più noti FIFA 22 ed eFootball: stiamo parlando di UFL. Mentre FIFA… Leggi ...

' Data la natura delle accuse, il Comitato etico esaminerà la questione - ha detto la- . Quando si tratta di cattiva condotta e abusi, vorremmo ribadire che laprende molto sul serio tutte ......Raspadori e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di...attaccante che è già un punto di riferimento per il presente e il futuro del Sassuolo e del...Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - La Fifa ha convocato a Montevideo un incontro di due giorni con le associazioni degli agenti di tutto il mondo in merito ...Nel 2021, a sorpresa, è stato presentato un nuovo gioco di calcio nato con l’obiettivo di fungere da “rivale” dei ben più noti FIFA 22 ed eFootball: stiamo parlando di UFL. Mentre FIFA… Leggi ...