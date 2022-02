Cagliari, sirene turche per Lykogiannis (Di martedì 1 febbraio 2022) Cagliari, il Fenerbache avrebbe sondato il terreno per Charalampos Lykogiannis C’è ancora una settimana prima della chiusura del mercato in Turchia, e il Fenerbache avrebbe messo gli occhi sul terzino del Cagliari Lykogiannis. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la società avrebbe sondato il terreno per arrivare al giocatore offrendo due anni in più di contratto e un indennizzo al Cagliari. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022), il Fenerbache avrebbe sondato il terreno per CharalamposC’è ancora una settimana prima della chiusura del mercato in Turchia, e il Fenerbache avrebbe messo gli occhi sul terzino del. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la società avrebbe sondato il terreno per arrivare al giocatore offrendo due anni in più di contratto e un indennizzo al. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MondoPrimavera : Possibile cessione in prestito per Darboe? - pietronalesso_ : ??Con #Diawara verso la permanenza, a partire dalla #Roma potrrbbe essere #Darboe. Per il prestito c'è il #Cagliari,… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari sirene PAGELLE CM.IT - Juventus regina del mercato, delusione Milan. Lazio da 3 Essere riusciti a trattenere Orsolini nonostante le sirene andaluse e a vendere bene il separato in ... CAGLIARI - La telenovela Nandez si è conclusa con un nulla di fatto. E adesso per il Cagliari non ...

Caos in Serie A, tra club e Gravina: sette club si dissociano ... Bologna, Cagliari, Milan, Roma, Sassuolo, Spezia e Venezia. Per alcuni, la scelta di inviare la ... sfuma il Napoli, Federico Gatti verso la Juve Calciomercato: Sirene inglesi per Fabian Ruiz CONTENUTI ...

Darboe, sirene per un prestito: c'è il Cagliari, ma non solo Mondoprimavera Cagliari, sirene turche per Lykogiannis ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Cagliari, il Fenerbache avrebbe sondato il terreno per Charalampos Lykogiannis C’è ancora una settimana prima della chiusura del mercato in Turchia, e i ...

Cagliari, Cragno in gruppo: la seduta verso l'Atalanta Ancora a parte Nahitan Nandez, rimasto a Cagliari dopo le tante sirene di mercato: il centrocampista ha svolto lavoro personalizzato, come Damir Ceter.

