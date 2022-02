Burkina Faso vs Senegal: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo oltre tre settimane alla Coppa d’Africa e un’impressionante strada verso le semifinali, il Burkina Faso e il Senegal si sfideranno mercoledì 2 febbraio per un posto nella finale allo stadio Ahmadou Ahidjo. Entrambe le squadre, che sono state battute finaliste rispettivamente nel 2013 e nel 2019, entreranno in gioco alla disperata ricerca di uno sopra l’altro mentre cercano di conquistare il continente per la prima volta in assoluto. Il calcio di inizio di Burkina Faso vs Senegal è previsto alle 20 Prepartita Burkina Faso vs Senegal: a che punto sono le due squadre? Burkina Faso Il Burkina Faso sarà lieto della sua prestazione alla Coppa d’Africa poiché ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo oltre tre settimane alla Coppa d’Africa e un’impressionante strada verso le semifinali, ile ilsi sfideranno mercoledì 2 febbraio per un posto nella finale allo stadio Ahmadou Ahidjo. Entrambe le squadre, che sono state battute finaliste rispettivamente nel 2013 e nel 2019, entreranno in gioco alla disperata ricerca di uno sopra l’altro mentre cercano di conquistare il continente per la prima volta in assoluto. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilsarà lieto della sua prestazione alla Coppa d’Africa poiché ha ...

