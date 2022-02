Bufera su Ornella Muti: nei camerini dell’Ariston posa con la figlia Naike per la legalizzazione della droga (Di martedì 1 febbraio 2022) Due collanine con dei ciondoli a forma di foglie di marijuana, su Instagram, tra gli hashtag #megliolegale (la droga) e la prima polemica politica del festival di Sanremo è servita: ci ha pensato Ornella Muti a scatenare la prima polemica. Nello scatto su Instagram, la coconduttrice scelta da Amadeus per la prima serata del Festival, appare in bigodini in una pausa delle prove al Teatro Ariston. Accanto a lei la figlia Naike Rivelli. Entrambe indossano una collanina con le foglie di “erba” messe volutamente in evidenza. E i destinatari della foto sono chiarissimi: @megliolegale @autoctonja @cannabismedicalcenter @OrnellaMutihempclub. LEGGI ANCHE droga dello stupro sul dark web, arrestate 39 persone, anche la sorella di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 febbraio 2022) Due collanine con dei ciondoli a forma di foglie di marijuana, su Instagram, tra gli hashtag #megliolegale (la) e la prima polemica politica del festival di Sanremo è servita: ci ha pensatoa scatenare la prima polemica. Nello scatto su Instagram, la coconduttrice scelta da Amadeus per la prima serata del Festival, appare in bigodini in una pausa delle prove al Teatro Ariston. Accanto a lei laRivelli. Entrambe indossano una collanina con le foglie di “erba” messe volutamente in evidenza. E i destinatarifoto sono chiarissimi: @megliolegale @autoctonja @cannabismedicalcenter @hempclub. LEGGI ANCHEdello stupro sul dark web, arrestate 39 persone, anche la sorella di ...

Advertising

SecolodItalia1 : Bufera su Ornella Muti: nei camerini dell’Ariston posa con la figlia Naike per la legalizzazione della droga… - TheItalianTimes : ?? LA POLEMICA #OrnellaMuti a #Sanremo2022: “Spero di non finire fucilata”. Bufera tra l’attrice co-conduttrice del… - tempoweb : 'Fanno lo spot della droga', #OrnellaMuti e la figlia #Naike nella bufera #sanremo2022 #cannabis #amadeus #festival… - TheItalianTimes : ?? FESTIVAL #Sanremo2022, #OrnellaMuti: il “no” ad #Armani e la #protesta del Teatro. Bufera sull’attrice per aver s… - infoitcultura : Sanremo 2022, Ornella Muti nella bufera: “Il suo cachet venga dato come risarcimento al Teatro di… -