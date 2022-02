Brignone: “Contraria al vaccino.. l’ho fatto per vincere le Olimpiadi” (Di martedì 1 febbraio 2022) Ha fatto un grande lavoro su stessa la Brignone. Le Olimpiadi lo richiedono evidentemente, se alcuni aspetti, che andavano migliorati, potrebbero portarla in cima al podio. Lo ha raccontato l’azzurra, vincitrice di una Coppa del Mondo in supergigante e il bronzo olimpico ottenuto a PyeongChang 2018. A Il Corriere della Sera, Federica ha dichiarato apertamente che vuole vincere a Pechino e che andrò fino in fondo, proprio alla vigilia dell’evento. Arriva ai Giochi Invernali dopo una stagione strepitosa, in cui ha messo al collo tre ori in Coppa del Mondo, insieme a 19 podi ottenuti in totale (record personale che supera gli altri palmares azzurri) e probabilmente il merito di queste medaglie in bacheca, è proprio grazie, non solo al grande suo talento da sciatrice, ma anche per il lavoro psicologico ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 febbraio 2022) Haun grande lavoro su stessa la. Lelo richiedono evidentemente, se alcuni aspetti, che andavano migliorati, potrebbero portarla in cima al podio. Lo ha raccontato l’azzurra, vincitrice di una Coppa del Mondo in supergigante e il bronzo olimpico ottenuto a PyeongChang 2018. A Il Corriere della Sera, Federica ha dichiarato apertamente che vuolea Pechino e che andrò fino in fondo, proprio alla vigilia dell’evento. Arriva ai Giochi Invernali dopo una stagione strepitosa, in cui ha messo al collo tre ori in Coppa del Mondo, insieme a 19 podi ottenuti in totale (record personale che supera gli altri palmares azzurri) e probabilmente il merito di queste medaglie in bacheca, è proprio grazie, non solo al grande suo talento da sciatrice, ma anche per il lavoro psicologico ...

