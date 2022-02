Bridgerton | Nicola Coughlan si rivolge al pubblico | Tenetevi per voi i giudizi sul mio corpo

(Di martedì 1 febbraio 2022) La star diha chiesto agli spettatori di evitare di inviarle commenti esul suo aspetto fisico., attrice di, auspica che gli spettatori concentrino l'attenzione sul suo lavoro e non sul suo aspetto fisico. L'attrice irlandese, nota per il ruolo di Penelope Featherington nella serie Netflix, ha esortato i fan a tenere per sé le loro opinioni sul suoin una breve nota pubblicata sui suoi account Instagram e Twitter. "Se avete un'opinione sul mio, per favore, per favore non condividetela con me", ha scritto. "La maggior parte delle persone è gentile e non cerca di essere offensiva, ma io sono solo un essere umano nella vita reale ed è davvero difficile …

36 minuti fa L'attrice della serie TV statunitense Bridgerton, Nicola Coughlan, ha svelato i dettagli sulla storia d'amore, in via di sviluppo, tra il suo personaggio Penelope Featherington e Colin (Luke Newton). In una recente intervista con ET Canada, l'attrice Nicola Coughlan, nota per il ruolo di Penelope Featherington in Bridgerton, avrebbe anticipato i possibili sviluppi del rapporto tra lei e Colin, il terzo degli 8 figli dell'ormai celebre ...