Breve storia del SIUUU

(Di martedì 1 febbraio 2022) «All’inizio ho pensato che mi stessero sfottendo, Ma poi dopo ho capito che non era uno sfottò, penso sia come ‘’ o qualcosa che Ronaldo fa quando segna. E, sì, è stato incredibilmente irritante». A parlare in conferenza stampa è Andy Murray, che agli Australian Open ha appena battuto in un’epica partita in 5 set il georgiano Nikoloz Basilashvili, ottenendo in cambio un tappeto sonoro atipico per il tennis, sport di compostezza e silenzio, tanto da averlo confuso con un più generico buuuu prima di capire il riferimento. Addirittura, durante laintervista a bordo campo, a un gruppo di tifosi che l’aveva infilato in una pausa del suo discorso, aveva detto che era painful stuff, roba dolorosa, continuando poi mortificato a parlare. Non è chiaro come il SIUU sia arrivato in un paese con una tradizione calcistica relativa e nessun collegamento ...