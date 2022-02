Brasile | maltempo a San Paolo | almeno 24 morti e 10 dispersi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brasile maltempo

Almeno 24 persone, tra cui 8 bambini, sono morte ina causa delle intense piogge, con smottamenti e inondazioni, che hanno colpito lo Stato di San Paolo. Mentre i dispersi sarebbero una decina. Le ricerche stamani sono state interrotte a causa ...Secondo le autorita' locali, almeno 18 persone sono morte a causa del. 31 gennaio 2022Almeno 24 persone, tra cui 8 bambini, sono morte in Brasile a causa delle intense piogge, con smottamenti e inondazioni, che hanno colpito lo Stato di San Paolo. Mentre i dispersi sarebbero una decina ...Non si placa il maltempo che sta colpendo il Brasile: finora si contano 19 vittime, ma il bilancio è provvisorio e si teme che i morti possano aumentare. Piogge torrenziali in Brasile ...