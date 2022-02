Bosch, Marelli, Caterpillar, Alcar Industrie: 1.600 posti di lavoro a rischio (Di martedì 1 febbraio 2022) Per l’esattezza sono 1639 i dipendenti italiani delle quattro aziende Bosch, Magneti Marelli, Caterpillar e Alcar Industrie che temono il licenziamento. Non sono certo le prime del settore automotive e veicoli industriali (v. anche Gianetti Ruote e Speedline) e non saranno le ultime aziende, che per far fronte alla crisi economica, agli aumenti dell’energia, delle materie prime e della logistica, alla profonda trasformazione dell’industria dell’auto per il passaggio dal gasolio all’elettrico e agli elevati costi del lavoro in Italia, arrivano alla decisione di chiudere stabilimenti produttivi in Italia e in Europa. Bosch Bari: 700 licenziamenti in 5 anni La Direzione dello stabilimento Bosch di Bari, dove l’85% della produzione è dedicato alle ... Leggi su cityroma (Di martedì 1 febbraio 2022) Per l’esattezza sono 1639 i dipendenti italiani delle quattro aziende, Magnetiche temono il licenziamento. Non sono certo le prime del settore automotive e veicoli industriali (v. anche Gianetti Ruote e Speedline) e non saranno le ultime aziende, che per far fronte alla crisi economica, agli aumenti dell’energia, delle materie prime e della logistica, alla profonda trasformazione dell’industria dell’auto per il passaggio dal gasolio all’elettrico e agli elevati costi delin Italia, arrivano alla decisione di chiudere stabilimenti produttivi in Italia e in Europa.Bari: 700 licenziamenti in 5 anni La Direzione dello stabilimentodi Bari, dove l’85% della produzione è dedicato alle ...

